Sena Madureira já contabiliza mais de 2.300 casos da Covid-19

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

O número de casos confirmados da Covid-19 continua aumentando na cidade de Sena Madureira, especialmente nas últimas semanas. Dados extraídos do Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (3), apontam que até agora já foram registrados no município 2.305 casos.

Aumentaram também as internações no Hospital de campanha que funciona no Salão Paroquial da Igreja católica. Ontem 11 moradores estavam internados, sendo que a capacidade do local é para comportar somente 15 pacientes.

De acordo com Dr. Rodrigo, chefe da Vigilância Sanitária em Sena Madureira, a situação inspira cuidados. “Infelizmente muitos moradores ainda não se conscientizaram e saem às Ruas ou aos estabelecimentos sem usar a máscara. Estamos reiterando o pedido para que a população se previna, afinal de contas ainda não há vacina”, salientou.

Outro agravante verificado em Sena Madureira é que alguns moradores que testaram positivo para a Covid não estão cumprindo o isolamento, pelo contrário, estão saindo de casa e colocando em risco outras pessoas do ponto de vista da transmissão.

O Boletim epidemiológico informa, ainda, que 1.908 pacientes estão curados da Covid em Sena. Ao longo de todo esse tempo de pandemia, 15 mortes foram verificadas envolvendo moradores deste município.

Deixe seu comentário

comentários