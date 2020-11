SENA MADUREIRA: Ex-detento preso com drogas e munições é condenado a mais de 25 anos de prisão

Redação

Uma sentença assinada pelo juiz de direito Fábio Farias, da Comarca de Sena Madureira, apresentou a condenação de mais um infrator acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munições. Trata-se de Francimar Souza de Araújo que foi condenado a 25 anos e 05 meses de prisão.

Francimar Souza foi preso no Bairro Ana Vieira na companhia de um menor de idade. À época dos fatos, ele se encontrava no regime semiaberto, sendo monitorado eletronicamente.

Consta da peça inicial que no dia 24 de dezembro de 2019, por volta das 20:10 horas, numa residência localizada no Beco do Buriti, Bairro Ana Vieira, o denunciado juntamente com um menor de idade, guardavam e tinham em depósito, com vistas ao comércio ilícito, aproximadamente 35 gramas de cocaína.

Além disso, ele mantinha 36 munições intactas, calibre 22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com base nas provas que foram apresentadas, o juiz Fábio Farias procedeu a dosimetria da pena da seguinte forma:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

15 anos e 03 meses de reclusão

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

10 anos e 02 meses

POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

01 ano e 9 meses

Total: 25 anos e 05 meses de reclusão, 01 ano e 9 meses de detenção, bem como o pagamento de 2.922 dias-multa.

Na sentença, o juiz determinou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado.

