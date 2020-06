Sena Madureira contabiliza 454 casos da Covid-19

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

O Boletim Epidemiológico emitido na noite deste domingo (21), pela Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais um aumento no número de casos confirmados da Covid-19, em Sena Madureira. Até agora, o município contabiliza 454 casos da doença.

No Hospital de campanha que funciona no Salão Paroquial da Igreja católica, há 8 moradores internados no presente momento. Desde a semana passada, o número de internações só subiu.

Os dados da Secretaria mostraram também que 216 pessoas que contraíram o vírus conseguiram se recuperar e já receberam alta médica.

Em todo esse período de pandemia, dois moradores de Sena Madureira morreram em decorrência da Covid-19.

Entre os representantes da área da saúde, a preocupação continua. Na linha de frente no combate a doença em Sena, o ex-secretário de saúde, Daniel Herculano, disse que muitos moradores não estão cumprindo as orientações. “A gente nota que muitas pessoas trafegam pelas Ruas sem utilizar a máscara, infelizmente alguns moradores não seguem as recomendações”, comentou.

Além dos 454 casos confirmados, há ainda 03 casos em análise que aguardam o resultado do exame laboratorial.

