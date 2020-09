Sena Madureira 116 anos: Governador parabeniza munícipes e volta a falar sobre a ponte do Segundo Distrito

Da redação

Nesta sexta-feira, 25 de setembro, a cidade de Sena Madureira comemora 116 anos de fundação. Por conta da pandemia causada pela Covid-19, não houve o tradicional Desfile cívico, nem os demais eventos festivos alusivos à data.

Por meio das Rádios ou pelas redes sociais, autoridades políticas do Acre se manifestaram enviando mensagens de otimismo para a população do terceiro maior município do Estado.

O governador Gladson Cameli gravou um vídeo em que cumprimenta todos os munícipes e fala também dos investimentos na área da saúde, educação e outras. Cameli, na mensagem, também menciona a ponte do Segundo Distrito – um sonho centenário de Sena Madureira.

“Parabéns, Sena. Ponte do Segundo Distrito, saúde, o Hospital João Câncio Fernandes que está sendo reformado e ampliado. Condições para as nossas crianças, transporte, fardamento, refeição. As minhas palavras para Sena Madureira, além de felicitar,é dizer 116 anos com o compromisso de melhorar cada vez mais a vida das pessoas e honrar o que está na constituição que é a presença do Estado e melhorar a vida de quem mais precisa”, disse o governador.

Sena Madureira foi fundada no dia 25 de setembro de 1904, pelo General José Siqueira de Menezes.

Hoje, segundo dados do IBGE, tem uma população estimada em 46.511 moradores.

