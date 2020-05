SENA: Ifac doa mais de mil barras de sabão ecológico para a Secretaria Municipal de Saúde

Por: Edinaldo Gomes

Fotos: ACPURUS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) – Campus Sena Madureira, repassou nesta semana para a Secretaria Municipal de Saúde barras de sabão ecológico e 250 pacotes do mesmo produto a serem utilizados no combate ao novo Coronavírus.

Todo o material foi produzido no Laboratório do próprio Ifac pelos professores de Química e pelos acadêmicos. Eles reaproveitaram óleo de cozinha para fazer o sabão ecológico. Geralmente, esse óleo é descartado pelos moradores de forma aleatória, agredindo o meio ambiente.

De acordo com a professora Italva Miranda, a meta principal do Ifac é ajudar Sena Madureira nesse momento adverso provocado pela Covid-19. “Sabemos que o sabão é muito utilizado para a higienização, por isso, a equipe do Ifac decidiu produzir o material e repassar para a Secretaria Municipal de Saúde. Outro ponto positivo é que reaproveitamos o óleo de cozinha que habitualmente é jogado no meio ambiente. Agradeço a todos que estiveram empenhados nesse projeto”, comentou.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Gilberto Lira, o sabão ecológico será distribuído para os moradores.

