SENA: Homem é atingido por galho de árvore durante derrubada no Cassirian

Mais um acidente de trabalho foi registrado nesta quinta-feira (20), na zona rural de Sena Madureira. Um homem identificado como Edileudo Rodrigues sofreu profundo corte na cabeça ao atuar em uma derrubada nas matas do ramal do Cassirian, BR-364, sentido Sena a Rio Branco.

De acordo com informações, ele foi atingido por um galho de árvore.

Após o acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sena foi acionada para fazer o resgate. Da margem da BR até o local da ocorrência, os Bombeiros percorreram 23 quilômetros pelo ramal Cassirian e ainda tiveram que andar mais 8 quilômetros pelo ramal do Doutor até se depararem com a vítima.

Ao ser encontrado, o morador apresentava profundo corte na cabeça e reclamava também de dores na região lombar. “Todas as medidas necessárias foram adotadas naquele momento. Graças a Deus o resgate foi bem sucedido e entregamos a vítima no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes”, destacou o Tenente Gustavo Marinho, comandante do Corpo de Bombeiros, em Sena.

Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu sobreviver.

