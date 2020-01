Segurança recaptura um dos 26 que fugiram do FOC na madrugada e divulga nomes

Fonte-CONTILNET

Após a fuga de 26 detentos do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde (Foc), a segurança pública emitiu uma nota informando que os presos fizeram um buraco na parede de uma das celas do pavilhão L e utilizaram cordas feitas com lençol para pular o muro.

Em uma segunda nota, a imprensa foi informada que um deles já foi recapturado e até o momento, os outros 25 permanecem foragidos. Veja quem são:

1- Francisco Santos Braga

2- Rogério Furtado dos Santos

3- Ariclene Firmiano da Silva

4- Dheyci de Angelo Lima e Lima

5- Marcos da Costa Ferreira

6- Aloísio Lucas Mesquita

7- Diego Oliveira da Silva

8- Adam Smith Oliveira da Silva

9- Mirleson Nascimento da Silva

10- Saymon Wallace Fonseca do Nascimento

11- Valber de Aguiar Morais

12- Anderson de Souza Alves

13- Raimundo Nonato dos Santos Fonseca

14- Vagner Tércio de Moura

15- Jaciel Batista do Nascimento

16- Wellington de Souza Lima

17- Lucas Souza da Silva

18- Adalcimar Oliveira de Almeida (recapturado)

19- Joel Menezes de Queiroz

20- Anderson Lima da Silva Velasquez

21- Francisane Rocha Ribeiro

22- Ronicley Ribeiro da Silva

23- José Valdenes Viana da Silva

24- Gerilto Caetano da Silva

25- Sebastião Weverton Lima de França

26- Francisco dos Santos Coimbra

