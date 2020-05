Secretario de meio ambiente alerta a comunidade de Sena sobre queimadas urbanas

O secretario de meio ambiente do municipal de Sena Madureira, Astério Vieira, vem usando a mídia local e redes sociais para alertar a população do município em relação as queimadas urbanas. Segundo ele, com a chegado do verão, muitas pessoas descumprem a lei e provocam várias queimadas em terrenos baldios e residências. o secretario afirma ainda, que as pessoas que descumprirem o decreto estabelecido pela prefeitura municipal em relação as queimadas urbanas, poderão sofrerem as penalidades da lei.

Finalizou dizendo que, a comunidade poderá denunciar os praticantes destes crimes ambientais no prédio da secretaria, que as providencias serão tomadas de imediato.

