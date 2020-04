Sebrae nacional reconhece ação parlamentar de Alan Rick na aprovação da MP 907/19

O deputado federal Alan Rick (DEM) foi reconhecido pelo Sebrae-Nacional como um dos principais articuladores para garantir que os recursos do órgão não fossem retirados na votação Medida Provisória 907/19, que transforma a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) em agência na forma de serviço autônomo.

O parlamentar acreano também teve papel importante no resguardo dos recursos do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) que iriam para a agência Embratur na proposta inicial.

Alan Rick também teve uma de suas emendas, a de n° 99, que tratava da revogação da Tarifa de Embarque Internacional, diminuindo o custo Brasil,

Deixe seu comentário

comentários