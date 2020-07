“Se eu não for candidato a prefeito agora, não serei nunca mais”, afirma Gehlen Diniz

Da Redação

Em uma entrevista franqueada neste domingo (26), ao Portal de Notícias YacoNews, o deputado estadual Gehlen Diniz reafirmou sua intenção de disputar a Prefeitura de Sena Madureira nas eleições deste ano. Bastante enfático, Gehlen acrescentou que sua pré-candidatura está mantida e que deve ser ratificada na convenção do Progressistas, marcada para o dia 11 de setembro.

“Se eu não for candidato a prefeito agora, não serei nunca mais”, disse ele.

Indagado sobre um possível racha entre as lideranças da oposição, Gehlen Diniz manifestou seu desejo em torno da união de todos. “Estamos trabalhando para que essa união acontece, pois havendo duas candidaturas da oposição favorece o atual gestor que está com a máquina na mão. Toinha Vieira, Charlene Lima, Zenil Chaves e Josandro Cavalcante são pessoas com destaque na política de Sena Madureira e que se opõem ao prefeito atual, vamos continuar defendendo essa união em torno de um único nome”, frisou.

Gehlen Diniz exerce atualmente o segundo mandato de deputado estadual e é o líder do governo na Assembleia Legislativa.

