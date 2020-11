Saúde de Sena Madureira assina convênio para alunos de medicina estagiarem no município

A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira assinou um convênio com o Centro Universitário do Norte (Uninorte) – Campus Rio Branco nesta terça-feira, 3,

O ato de assinatura contou com a presença do representante do deputado federal Alan Rick, Jairo Cassiano, atual presidente estadual do Partido Democratas. Jairo Cassiano também já foi diretor da Unidade de Saúde João Câncio Fernandes, hoje administrada pela sua esposa Edigardina Matos.

Cassiano disse ainda, que ver a necessidade de mais profissionais, mesmo a unidade tendo um quadro excelente de médicos, mas a demanda é muito grande e esse convênio com a Uninorte através do Dr. Rico, vem num bom momento e quem será mais beneficiado é a população de Sena Madureira. Finalizou dizendo que, o deputado federal Alan Rick tem sido um parceiro da saúde em todo Acre, colocando verbas federais para melhorar a qualidade de vida da população.

Ao todo, serão 43 alunos da primeira turma do curso de medicina que estarão tendo a oportunidade de fazer o estágio e adquirir as primeiras experiências como futuros médicos. Os alunos estarão estagiando nas unidades básicas de saúde e serão auxiliados pelos médicos das unidades, que estarão dando todo apoio necessário e orientações.

Após uma reunião que ocorreu na semana passada e com o apoio de vários parceiros, como o médico infectologista Alan Areal (natural de Sena) e dos deputados Alan Rick (Federal) e Meire Serafim (Estadual), o poder executivo municipal aceitou a ideia e de prontidão deu início junto a UNINORTE para que fosse feita a assinatura.

“O poder público está de parabéns e só quem ganha é a população de Sena Madureira. Esses jovens vão ter a oportunidade de começar a exercer essa função tão importante que é a de médico, conhecendo a realidade da saúde pública. A equipe estará dando todo o suporte necessário para que eles se sintam a vontade, futuramente depois de formados eles estarão à disposição para trabalhar não somente aqui em Sena, mas em qualquer outro local e ajudando a salvar vidas”, destacou a secretária de saúde, Nildete Lira.

O reitor da UNINORTE, professor Ricardo Leite disse que é um momento de orgulho para a universidade está firmando essa parceria com a Prefeitura. “No começo estarão vindo 8 alunas e logo após os 15 dias de rodízio, outros alunos estarão vindo. Nós da UNINORTE só temos a agradecer ao município de Sena Madureira por receber de braços abertos esses alunos do curso de medicina, e por estarem dando a oportunidade para eles estagiarem a ganhar experiências na área. Formar esses 43 alunos para nós é um orgulho muito grande”, disse o reitor.

É importante ressaltar que os alunos que estão vindo para o estágio também irão participar das ações da secretaria de saúde no interior. Realizando atendimentos no programa Sena Sem Covid, Saúde Itinerante (Quando retornar após a pandemia) e nas unidades da zona rural, prestando serviços às comunidades ribeirinhas que vivem nos locais mais distantes. A expectativa é que após a formatura desses alunos, outras turmas de medicina possam vir realizarem os estágios em Sena Madureira.

O que eles disseram

“Estou me sentindo muito feliz, muito bem recebida aqui em Sena Madureira. A nossa expectativa é de fazer um bom estágio para que daqui a 90 dias, cheguemos a formatura e possamos exercer a nossa função que é de salvar vidas. A gente sabe que não é fácil conseguir estágio, ainda mais numa pandemia. Porém, Sena abriu as portas para que a gente possa fazer”, disse a estudante Leandra Novaes de 22 anos, natural de Rio Branco.

“Estamos muitos felizes em poder receber essa turma em nossa cidade. Sena Madureira se torna o primeiro município a aderir esse projeto que visa dar oportunidade para esses jovens terem o primeiro contato com os usuários e já ter o conhecimento do trabalho na área. O poder executivo e a secretaria de saúde estão de parabéns por aceitarem esse projeto”, disse a deputada estadual Meire Serafim do MDB.

“Tão importante quando investir na saúde, é dar oportunidade para que os jovens possam exercer suas funções. O poder público municipal se coloca à disposição para que essa parceria possa beneficiar a todos e ajudar a melhorar, cada vez mais, a saúde da nosso município. Formando grandes profissionais”, disse o secretário de administração e finanças, Getulião Saraiva, representando o executivo.

