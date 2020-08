Santa Rosa do Purus terá seis candidatos a prefeito nestas eleições

O município de Santa Rosa do Purus localizado a 321Km da Capital, com aproximadamente 6 362 habitantes atualmente apresenta o menor número de votantes no estado. São apenas 3.316 eleitores (Fonte:2018), e anunciados como pré- candidaturas apresenta pelo menos 6 (seis) candidatos a prefeitura do município na disputa eleitoral de novembro.

Três candidatos já tiveram participações na gestão do município no cargo de prefeito, Assis Moura, que é o prefeito atualmente eleito em 2016 com 45,51% contabilizando, 1.101 votos. José Altamir Thaumathurgo de Sá eleito nas eleições no ano 2000 assumindo a prefeitura no dia 1° de janeiro de 2001 reeleito nas eleições de 2004, no qual por dois mandatos, finalizando em 31 de dezembro de 2008. Rivelino Mota eleito nas eleições de 2012 assumindo mandato 1° de janeiro de 2013 sendo afastado no ano de 2016 após uma operação da Polícia Federal após suspeita da participação do mesmo em um esquema de fraude em licitações públicas.

Os outros pré- candidatos também já tiveram participações influentes na política do município Odeíza Gomes é ex- primeira dama e foi secretaria de ação social no Município. Aldo Moura eleito vereador nas eleições de 2016 com 84 votos atualmente cumprindo seu mandato como parlamentar no legislativo do município. Napoleão Kaxinawá candidato a vereador nas eleições de 2016 não foi eleito somando apenas 25 votos.

O eleitorado no Município destaca vantagem quem melhor conta com apoiadores na zona rural já que maior parte dos eleitores concentram- se na área rural principalmente nas aldeias, geralmente as lideranças aderem apoio e mantém fidelidade há um escolhido de maior afinidade com as comunidades.

Vamos aguardar os resultados de pesquisas que estão sendo feitas no Município e divulgar o anseio popular que garante uma disputa eleitoral acirrada nas eleições de novembro.

Por: Richard Braga

Redação: Purus Conecta

