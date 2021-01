Rua Padre Egídio começa à receber pavimentação com micro revestimento por parte da Prefeitura

Por Ricardo Amaral- Ascom A Prefeitura de Sena Madureira iniciou na manhã desta sexta-feira (15) a pavimentação com Micro revestimento da Rua Padre Egídio, após um breve serviço de tapa-buracos a via está recebendo o recapeamento asfáltico. Com isso, mais uma rua começa a ser recuperada e posteriormente será entregue à comunidade dispondo de totais condições de trafegabilidade.

Serão exatos 1.344 metros de pavimentação, trecho que compreende entre o cruzamento com a Avenida Guanabara à esquina com a Rua Major João Câncio. A gestão compromisso com o povo segue priorizando a execução de obras de infraestrutura mesmo no período invernoso, a fim de ofertar melhorias à comunidade em geral. Vale salientar que esta e outras vias que foram pavimentadas recentemente, estão sendo recuperadas com recursos próprios. Mesmo com a crise desencadeada pela pandemia, a administração municipal tem procurado soluções, para continuar beneficiando a população.

Além disso, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) anunciou para os próximos dias a revitalização da Rua Sargento Souza, trecho entre o cruzamento com a Major João Câncio à esquina com a Newton Prado, região da antiga feira livre dos colonos. O gestor municipal ainda frisou que a Rua Newton Prado também será revitalizada posteriormente.

Há de se destacar o fato de o trabalho está sendo intensificado já nos primeiros dias do Ano, evidenciando o compromisso que a atual gestão tem com a população senamadureirense. Que muito tem se empenhado para atender dentro da medida do possível às reivindicações dos moradores da comunidade.

Deixe seu comentário

comentários