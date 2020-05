A prefeitura de Rio Branco decidiu, nesta quinta-feira (28), pelo não prorrogamento do rodízio de veículos. A medida, que começou a valer no dia 18 de maio, terminará no domingo (31), conforme previsão inicial.

A ação teve o objetivo de desestimular os rio-branquenses a saírem de casa para evitar maior disseminação do novo coronavírus, que já infectou 5,6 mil acreanos, a maioria na capital.

