Rio Macauã: Moradores pedem o envio de máquina para reabrir cachoeira

Os moradores do rio Macauã estão solicitando da Prefeitura de Sena Madureira o envio de uma máquina para fazer a abertura de uma cachoeira que fica nas proximidades da comunidade Lua Nova. Segundo eles, com a seca do rio, a cachoeira se forma, se tornando um grande perigo para os ribeirinhos.

Residente no seringal Trinfo, o trabalhador rural Branco Lopes disse que o problema vem se arrastando ao longo dos anos e que vários alagamentos já foram registrados no local. “Na época do prefeito Mano Rufino foi feito um trabalho lá, mas não resolveu. Por isso, estamos pedindo encarecidamente ao prefeito que mande uma máquina pra fazer a abertura dessa cachoeira. Várias pessoas já se alagaram lá. O que a comunidade quer é que olhem pra nós não somente na época da eleição”, comentou.

Branco Lopes acrescentou que toda vez que leva mercadorias da cidade precisa retirar todos os produtos da canoa quando chega nessa cachoeira. “A gente retira tudo e transporta pelo barranco. Se não for assim, não tem como passar. Já pensamos até em pagar alguém porque não aguentamos mais viver no perigo. Esperamos pela sensibilidade do poder público”, finalizou.

