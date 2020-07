Rio Caeté: Ferida durante colisão de barcos, criança indígena vai a óbito em Rio Branco

Edinaldo Gomes, Da Redação do Jornal Difusora

Um acidente nas águas do rio Caeté ocorrido no último final de semana culminou na morte de uma criança indígena de apenas 4 anos de idade. A vítima viajava em uma canoa na companhia de seus pais, retornando para a aldeia. Na altura do seringal Granja, houve a colisão com outro barco que navegava em sentido contrário.

De acordo com informações, a criança ficou com graves ferimentos, mas foi socorrida com vida e transportada para o Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e horas depois foi transferida para Rio Branco. Ao ser submetida a uma cirurgia não resistiu e acabou morrendo.

Até agora não há mais detalhes sobre o que provocou a batida entre as duas embarcações.

