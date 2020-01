Rio Acre se aproxima da cota de alerta

O nível do Rio Acre na capital acreana subiu repentinamente nesse final de semana. Nesta segunda-feira, 6, o manancial atingiu os 13,15 metros, alguns centímetros próximos da cota de alerta – que é de 13, 50 metros. Em Rio Branco, a cota de transbordo é de 14 metros.

O alto volume do rio já alerta as autoridades locais. A prefeitura da capital já preparou abrigos no Parque de Exposições para casos de urgência de alagamento.

O Corpo de Bombeiros informou que em todos os municípios acreanos foi registrado aumento no nível dos rios, muito devido à chuva. Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá marca 12,95 metros nesta segunda e o Rio Tarauacá 9,20 metros.

