Respirador mecânico destinado pelo governo já está no Hospital de Sena

Por: Edinaldo Gomes

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Saúde (Sesacre), destinou na tarde desta quarta-feira (12), um respirador mecânico para o Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

O aparelho está sendo instalado dentro de uma ambulância para socorrer pacientes mais graves do coronavírus que necessitem ser transferidos para Rio Branco.

De acordo com Elvys Danni, Gerente do Hospital em Sena, o respirador mecânico vinha sendo reivindicado em razão do aumento no número de casos da doença em Sena. “Recebemos nesta tarde, 12, um aparelho respirador mecânico, para o transporte de pacientes em estado grave, à capital . O equipamento foi disponibilizado a esta Unidade Hospitalar, pela Sesacre, numa soma de esforços de gestores com a interlocução do Ministério Público. Trata-se de uma iniciativa importante”, frisou.

Até agora Sena Madureira contabiliza oficialmente 17 casos de coronavírus, sendo que dois pacientes estão internados no Hospital João Câncio Fernandes.