Resgate: Rádio Difusora realiza a Corrida Frei Paolino, em Sena Madureira

A Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 KHZ, realizou nesta terça-feira, 31, mais uma edição da Corrida Frei Paolino, reunindo dezenas de competidores. O evento, na verdade, foi resgatado já que nos últimos anos tinha dado uma pausa.

Com uma premiação de 2 mil reais em dinheiro, a corrida foi dividida em duas modalidades: Masculino e Feminino.

Pelo masculino, o grande vencedor foi Evandro Saraiva que é morador de Rio Branco; Flávio Gomes do seringal Baturité, no Iaco ficou em segundo lugar e Gelisson Oliveira também do Baturité cruzou a linha de chegada em terceiro lugar. O campeão recebeu 500 reais, o segundo colocado 300 reais e o terceiro colocado 200 reais, além de medalhas.

Já pelo naipe feminino, a grande campeã foi Maria Rosângela, de Rio Branco; Ivaneide Araújo, do Bairro Eugênio Areal, em Sena, ficou em segundo e Maria Auxiliadora também de Sena Madureira ficou em terceiro. A premiação foi a mesma do masculino.

A corrida foi transmitida ao vivo pelas Rádios Difusora e Aldeia FM, com narração de Edinaldo Gomes e Jota Cavalcante e comentários de Miguel Silva e R. Costa.

Em seu primeiro ano à frente da emissora, o Diretor Edinaldo Gomes demonstrou contentamento em face do evento. “Graças a Deus tivemos uma grande participação de atletas. Foi um grande prazer resgatar a corrida Frei Paolino, homenagem o padre Paolino que deixou um grande legado para todos nós. Agradecemos aos nossos patrocinadores e as pessoas que colaboraram de uma forma ou de outra. Parabéns a todos”, comentou.

A corrida foi acompanhada por uma equipe da Polícia Militar, comandada pela Tenente M. Pontes e pelo SAMU do Hospital João Câncio Fernandes.

O Frei Luiz representou a igreja católica na abertura da Frei Paolino e, ainda, na entrega da premiação. “Pra nós é uma grande honra participar desse momento, dessa homenagem ao Frei Paolino. Parabéns ao Edinaldo Gomes e toda a equipe da Rádio Difusora. Foi um belíssimo evento”, destacou.

Também estiveram prestigiando a Corrida Frei Paolino o vice-prefeito, Gilberto Lira, o Diretor-geral do Hospital de Sena, Jairo Cassiano e Elvys Danny, diretor administrativo, Robson Vidal representando a empresária Charlene Lima, Edmar Negreiros representando o deputado estadual Gehlen Diniz e outros convidados.

Colaboraram com a premiação: Empresária Charlene Lima, presidente do PTB no Acre, prefeito Mazinho Serafim, Deputado Gehlen Diniz (líder do governo na Aleac), Jairo Cassiano e Elvys Danny, do Hospital João Câncio Fernandes, Marcelo Augusto, da Loja Stok Lar, Jota Alves, Supermercado São Felipe, Marcelo da Drogaria Pague Pouco, Site Contilnet, da empresária Wânia Pinheiro e o secretário municipal de saúde, Daniel Herculano.

