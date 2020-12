Reforço: Governo destaca dois novos delegados para Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, designou recentemente mais dois delegados para a cidade de Sena Madureira que, até então, contava somente com a atuação do delegado Marcos Frank.

De agora em diante, Sena Madureira terá três delegados em atuação: Marcos Frank que se encontra há quase 4 anos em Sena, e os dois novos – Paulo Henrique e Mariana Gomes.

O delegado Paulo Henrique é oriundo de Fortaleza (Ceará). Ele falou de suas perspectivas de trabalho em Sena: “A nossa perspectiva é de fazer um bom serviço para a população, salvaguardando a integridade e as garantias dos moradores”.

Natural do estado do Rio de Janeiro, a delegada Mariana Gomes demonstrou satisfação em face dessa nova empreitada em sua vida. “Inicialmente estou muito feliz em ter vindo pra Sena Madureira. Pretendo contribuir com a população, buscando dar uma resposta à comunidade no combate a criminalidade”, frisou.

O delegado Marcos Frank considera importante esse reforço. “Temos agora bastante gente pra continuar desenvolvendo um bom trabalho com ênfase para investigações relacionadas ao crime organizado e alguns homicídios em andamento”, salientou.

Além dos dois novos delegados, Sena Madureira ganhou, ainda, dois escrivães e sete agentes de Polícia Civil.

Deixe seu comentário

comentários