Recorde Positivo: Mais de 90 pessoas são curadas de covid-19 em Sena Madureira nas últimas 24 horas

Por Ricardo Amaral – Colaborador Sena Madureira registrou mais um recorde no número de curados da Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 93 pessoas venceram a doença e estão com alta médica. O número de pessoas curadas chegou a 2586.

Uma ótima notícia em meio a gritante alta no número de casos confirmados registrados diariamente no vale do Iaco, esse número considerável enche a população de esperança em meio à batalha contra o covid. Um reconhecimento ao trabalho dos profissionais de Saúde, tanto do Estado, como do município que uniram forças em torno de um só propósito. Garantir o bem-estar da população senamadureirense.

Nesta presente data Sena Madureira contabiliza 3077 casos confirmados, 2586 curados, 03 pessoas hospitalizadas, 18 óbitos e 01 exame aguardando resultado.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (06) sairá na parte da tarde com a nova atualização dos casos de covid-19 em Sena Madureira.

