Raimundo Fernandes vistoria trabalhos na Rádio Difusora de Sena e reafirma parceria

O Diretor Geral da Rádio Difusora Acreana, Raimundo Fernandes, realizou na manhã desta quinta-feira (24), uma visita à Rádio Difusora de Sena Madureira para acompanhar de perto o andamento dos trabalhos bem como a programação da emissora mais antiga do Vale do Iaco.

Raimundo Fernandes recebeu da Secretaria de Comunicação do Acre (Secom), a incumbência de acompanhar as atividades das Rádios AM no interior e atuar como parceiro, levando as demandas para a capital. “Graças a Deus e ao apoio da nossa secretária Silvânia Pinheiro e do nosso governador Gladson Cameli as melhorias estão chegando às Rádios do interior. A meta do governo é aparelhar as emissoras para que os profissionais tenham as condições dignas de trabalhar. Aqui em Sena Madureira, a equipe, coordenada pelo radialista Edinaldo Gomes vem desempenhando um excelente trabalho, com mudanças na parte estrutural e na conquista cada vez mais de audiência do ouvinte”, comentou.

Ele acrescentou, ainda, que a Secom busca parcerias com parlamentares federais no sentido de angariar recursos para a compra de novos transmissores, mesas de som e outros equipamentos. “Quem visita as Rádios nessa gestão atual pode notar a diferença, porém, temos outros projetos em andamento para melhorar ainda mais. Estamos recorrendo aos nossos deputados federais e senadores para que destinem recursos ás nossas emissoras”, frisou.

Para Sena Madureira, por exemplo, o deputado federal Alan Rick (Democratas), destinou uma emenda de mais de 400 mil reais. Esse dinheiro ainda não foi liberado, mas há esse comprometimento do parlamentar.

A senadora Mailza Gomes também irá destinar recursos que orbitam em torno de 600 mil reais para o Sistema Público de Comunicação.

Em Sena, Raimundo Fernandes esteve acompanhado do radialista Ronaldo Duarte, o boiadeiro derramado, apresentador de um programa líder de audiência na capital acreana. “A Rádio Difusora é um patrimônio histórico do Acre, chega aos altos rios, onde não há telefone nem internet, sendo, portanto, o único meio de comunicação. Trata-se de uma emissora que está á serviço da população”, finalizou Fernandes.

