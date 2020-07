Quilo do mandi está sendo vendido a 20 reais no mercado de Sena; Peixe é trazido de Boca do Acre

Edinaldo Gomes, da Redação Senaonline.net

Os consumidores de Sena Madureira que apreciam o Mandi puderam encontrar desde o início dessa semana essa espécie no mercado local, porém, não estão contentes com o preço praticado atualmente. O quilo está sendo vendido a 20 reais.

De acordo com os vendedores, esse valor elevado se dá em razão do peixe está sendo trazido de Boca do Acre (AM). “Por enquanto, ainda não há piracema de mandi nos rios de Sena Madureira. Como está sendo trazido de outra cidade, o preço é este, pois há uma grande despesa com fretes de Boca do Acre pra cá”, comentou o pescador França.

Somente com o surgimento das piracemas em nossa região é que o preço deverá baixar assim como aconteceu no ano passado quando o quilo do mandi chegou a ser comercializado a 7 reais no porto da Feira Nova.

