Quem não quiser cair se deita, que a parada em Sena Madureira vai ser federal

O Município de Sena Madureira terá a campanha de prefeito e vereadores mais rica de sua história. Pra se ter uma ideia, os candidatos a vereadores dizem que irão gastar mais de 150 mil reais para ficarem no páreo das treze vagas da câmara municipal, já os candidatos a prefeito, pelos comentários divulgados entres os apoiadores de ambos lados, deverão gastar cada um uma média de aproximadamente 4 milhões de reais.

Certo que os candidatos a prefeito devem ter para mais disso, segundo seus apoiadores.

Já alguns candidatos a vereador, terão dificuldades de arrumarem 150 mil reais, quem sabe se os seus partidos não ajudam com uma parte.

Agora fica a pergunta, porquê? e para quer gastar tanto dinheiro em uma eleição de cunho municipal? será que a justiça vai deixar rolar tanto dinheiro assim, e as campanhas educativas da justiça eleitoral que diz que temos que votar de forma consciente e não vender o voto para não caracterizar crime eleitoral. De uma coisa é certo, 40% do eleitorado de Sena Madureira só vota se receberem dinheiro ou algum tipo de benefício, os mais populares são tijolos, telhas, gasolina, carteira de habilitação, ou uma boa quantia. A afirmação é dos próprios eleitores que conversaram com nossa reportagem e não pedem segredo de suas posições.

nossa reportagem deixa um alerta aos candidatos e aos eleitores

Constitui crime, punível com reclusão de até 4 (quatro) anos e pagamento de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias-multa, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita.

Não há muito o que comentar, pois a lei é clara. Quem dá, oferece, promete, solicita ou recebe, em seu nome ou em nome de outra pessoa, dinheiro, presentes ou qualquer outra vantagem, como dentadura, material de construção, camiseta, emprego, enfim, qualquer coisa que suscite vantagem, pode ser preso!

Ronaldo Duarte

Deixe seu comentário

comentários