Quatro casos suspeitos de Coronavírus em Sena Madureira ainda estão em análise

Apesar do aumento no número de casos de Coronavírus no Acre verificado nos últimos dias, a cidade de Sena Madureira ainda não tem oficialmente nenhum caso registrado.

Conforme dados da área da saúde (Hospital João Câncio Fernandes), até a última sexta-feira foram notificados 10 casos suspeitos, porém, após a realização da triagem, apenas quatro amostras foram coletadas para a realização dos testes na capital acreana. Até agora os resultados não foram divulgados, procedimento este que deve ocorrer nesta terça-feira (31) ou na quarta-feira (1º de abril).

Mesmo assim, de acordo com Elvis Danny, Gerente-geral do Hospital de Sena, é importante que a população redobre os cuidados e não se exponha ao perigo. “Estamos diante de uma pandemia. Embora não tenha nenhum caso confirmado em Sena Madureira, é fundamental que as pessoas fiquem em casa, conforme orientação do Ministério da Saúde. Com o apoio do Governo do Estado, Secretaria Municipal de Saúde e outros setores, estamos tomando todas as medidas contra o Coronavírus, mas é imprescindível que os moradores colaborem”, destacou.

Em Sena Madureira, há uma unidade de saúde específica pronta para atender pacientes que possam apresentar os sintomas da doença. É unidade Carlos Afonso Vieira de Araújo, localizada próximo à Ufac.

Além disso, o Hospital João Câncio Fernandes conta também com uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, considerada como uma das principais instituições no Mundo de pesquisas em saúde pública. Nesse sentido, se encontra no município o Biólogo Leandro Souza, pós graduado em Medicina Tropical do Instituto Oswaldo Cruz. Ele atua no Plano de contenção ao Covid-19 juntamente com outros profissionais.

O que preocupa mais ainda as autoridades da saúde é que os casos não se concentram mais somente em Rio Branco. Acrelândia e Plácido de Castro também já tem casos confirmados do Coronavírus.

