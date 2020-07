Quadra de grama sintética será construída em Sena Madureira pelo Governo do Estado

Por: Edinaldo Gomes

A operação “Retomada”, determinada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), irá contemplar a cidade de Sena Madureira com uma quadra de grama sintética coberta para a prática esportiva. A obra está avaliada em mais de 500 mil reais, gerando emprego e renda no município.

De acordo com informações, a Quadra será construída na área do Quartel da Polícia Militar, no Bairro Cidade Nova. “Trata-se de uma ação importante do Governo já que o nosso Bairro nunca teve um local próprio para nossos jovens praticarem esportes. Hoje, eles brincam em um campinho, mas a terra é particular. Quem ganha, com essa obra, é a nossa comunidade”, comentou o morador Francisco Lima.

Os próprios policiais militares também passarão a ter um local apropriado para a prática esportiva.

A obra ainda não tem uma data específica para começar, visto que, a equipe do Governo aguarda concluir a fase de licitação, mas o recurso para tal finalidade está assegurado.

