PSDB fecha questão e vai apoiar Tião Bocalom no 2º Turno das Eleições

O PSDB, em Rio Branco, já decidiu em quem apoiar no 2º Turno. Após pouco mais de 24 horas do fim da eleição para prefeito de Rio Branco, os tucanos decidiram apoiar Tião Bocalom (Progressistas). A presidente estadual do PSDB, licenciada, deputada federal Mara Rocha disse que “agora é Bocalom, nosso futuro prefeito!”.

A frase é curta, mas diz muito a respeito das últimas 24 horas. Com Gladson Cameli distante do Progressistas, o PSDB se aproxima da sigla para uma nova força política em Rio Branco, que poderá ter reflexo em 2022.

O martelo foi batido no final da tarde desta segunda-feira. O anúncio oficial do apoio a Bocalom ocorre amanhã, 17.

Notícias da Hora

Deixe seu comentário

comentários