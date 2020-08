Projeto do Governo visa implantar novo Armazém da Cageacre, em Sena Madureira

Redação Senaonline.net

O Governo do Estado, por intermédio da Cageacre, vem trabalhando um Projeto que trata sobre a implantação de um novo Armazém na cidade de Sena Madureira com fins de contemplar os produtores rurais. O Projeto deverá ser apresentado no final deste mês aos técnicos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Sena Madureira contava com um armazém da Cageacre que funcionava na área da antiga Secretaria de Obras, mas o local foi desativado pela Prefeitura para a construção de uma Escola. A bem da verdade, os seus equipamentos estavam obsoletos, precisando, de fato, de uma intervenção.

De acordo com o Diretor da Cageacre, Roosevelt, o novo armazém contará com um secador com capacidade de secagem de 25 toneladas a cada duas horas, além de uma máquina de beneficiar arroz. “Estamos atentos para essa demanda de Sena Madureira e se Deus quiser os nossos produtores ganharão um espaço novo, mais amplo e moderno a partir do ano que vem. O recurso já está garantido”, disse ele.

O novo armazém da Cageacre será instalado em um terreno no Pólo Elias Moreira e terá capacidade de 2.500 toneladas.

