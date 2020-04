Professor Justino Queiroz elogia postura do senador petecão em interceder para sancionar o PL

por: Ruan Teixeira

O professor Justino Queiroz, elogiou a postura do senador Sérgio Petecão (PSD) por interceder junto ao governador progressista Gladson Cameli, para sancionar o PL 18/2020 do Deputado estadual Edivaldo Magalhães (PCdoB).

Justino Queiroz avalia como muito positivo essa medida. “Essa intercessão foi muito positiva, pois temos quase 80% dos servidores do Estado com seus vencimentos comprometidos com empréstimos consignados. E essa suspensão temporária dos empréstimos consignados veio no momento adequado, pois nesse momento de Pandemia do COVID-19, vai dá um fôlego nos compromissos dos servidores, bem como garantir o alimento na mesa de todos diante dessa crise que tende a crescer a cada dia”. Destacou o professor.

Justino Queiroz é Biólogo, professor, servidor público do estado e foi presidente do Conselho de Diretores das Escolas Públicas do Acre (CODEP).

