PRF prendeu mais 13,5 kg de cocaína na BR-364

Uma nova apreensão de cocaína foi feita na BR-364, no Acre. Desta vez, o flagrante ocorreu quilômetro 8 da rodovia, na cidade de Acrelândia, interior do Acre, e um homem foi preso. Essa foi a segunda apreensão da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) nesta terça-feira (9).

No período da tarde, a PRF-AC conseguiu apreender 13,5 quilos de cocaína achados escondidos no para-choque de um carro. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil de Acrelândia.

A polícia informou que achou o entorpecente após o motorista apresentar nervosismo e comportamento suspeito. A equipe também percebeu que o para-choque do veículo estava mal encaixado e resolveu fazer uma revista.

A droga foi encontrada em um compartimento montado para esconder o material ilícito. Havia 13 pacotes com a droga enrolados com fita.

O motorista ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso pela polícia. Ele confessou que foi contratado para o trabalho em Nova Califórnia (RO) e receberia R$ 2 mil pelo transporte.

Apenas nesta terça, três pessoas foram presas pela PRF-AC por tráfico de drogas.

