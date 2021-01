Presidente estadual do DEM participa da posse de Manoel Maia, novo prefeito de Capixaba

Redação Senaonline.net

O presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano, participou nesta sexta-feira (1º), da cerimônia de posse do novo prefeito de Capixaba, Manoel Maia e de seu vice, Richard Lima bem como dos vereadores que foram eleitos no ano passado. Ele esteve acompanhado do pecuarista Jorge Moura.

Ao fazer o uso da palavra, Jairo Cassiano parabenizou o prefeito Manoel Maia que é do Democratas e ao mesmo tempo colocou-se à disposição para ajudar o município juntamente com o deputado federal Alan Rick. “É com grata satisfação que hoje estamos aqui para contemplar esse momento tão importante. Em nome do nosso deputado federal Alan Rick, reafirmamos a parceria com o prefeito Manoel Maia que se Deus quiser fará um grande trabalho por Capixaba”, comentou.

Além do prefeito, o Democratas também conseguiu eleger o presidente da Câmara de vereadores. Amilton estará conduzindo os trabalhos na casa do povo pelos próximos dois anos.

Manoel Maia, novo prefeito de Capixaba, agradeceu o apoio e reiterou seu compromisso com a população de Capixaba no sentido de desenvolver ações voltadas principalmente para quem mais precisa.

Em âmbito estadual, o Democratas de Alan Rick e Jairo Cassiano, saiu fortalecido nas eleições 2020 passando a contar com 18 vereadores e um prefeito a partir de agora.

