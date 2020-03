Presidente do Democratas Jairo Cassiano participa de evento esportivo em Plácido de Castro

O presidente do Partido Democratas, Jairo Cassiano, na companhia do Prefeito Gedeon, Dr. Renato Garcia, Acleilton e do empresário Sandro, participaram e torceram juntos pela vitória do time Plácido de Castro que jogou contra o Rio Branco Futebol Clube no último sábado no Estádio Ferreirão. Antes da partida as lideranças cumprimentaram os jogadores e membros da torcida presente no evento. A partida teve início às 15 horas e o Plácido de Castro venceu a seleção do Rio Branco pelo placar de 6×2.

A vitória empolgou a torcida e dirigentes do clube, agora o time se prepara para a segunda partida que deverá acontecer no próximo sábado no Estádio Arena da Floresta na Capital.

Após o futebol Jairo Cassiano representando o deputado federal Alan Rick participou de uma reunião com o Prefeito Gedeon e lideranças políticas daquele município e adiantaram uma possível composição na chapa de prefeito entre o atual Gedeon e o médico dr. Renato e membros do Democratas.

O presidente Jairo Cassiano elogiou o Prefeito e Dr. Renato e todos os membros do esporte pelo brilhante trabalho que vem sendo feito na área esportiva naquele município, o qual vem surtindo efeito e empolgando os torcedores do time Plácido de Castro.

Sobre a conversa que teve com as lideranças políticas, ele confirmou que poderá haver de fato uma composição entre o atual Prefeito Gedeon do PSDB e o médico Renato do Democratas, para disputar as eleições este ano. Porém segundo Cassiano as conversas estão sendo feitas com muita cautela, ouvindo todos os membros e simpatizantes de ambos os lados. Após a reunião e uma entrevista a reportagem da Rede Globo que será exibida em rede nacional no programa Esporte Espetacular Jairo Cassiano retornou a capital, em seguida se deslocou ao Município de Sena Madureira para participar de um encontro comunitário que acontece neste domingo naquele município.

Ronaldo Duarte

Deixe seu comentário

comentários