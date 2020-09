Presidente de bairro mostra situação de ruas com lama e buracos em Sena

Fonte: Contilnet

A onda de reclamações dos moradores de Sena Madureira contra a gestão de Mazinho Serafim (MDB) não para. Desta vez, a presidente do Bairro Ana Vieira, Ana Lúcia, reclama nas redes sociais das péssimas condições de trafegabilidade urbana na região.

Segundo ela, os moradores estão insatisfeitos com as promessas não cumpridas por Serafim. “Venho manifestar a insatisfação dos moradores do bairro Ana Vieira! Queremos o que foi prometido. O povo está insatisfeito”, reclamou.

“Ô, seu prefeito, tenha dó, desse jeito não dá. Buracos aqui, lama ali”, ironizou.

Por fim, Ana Lúcia questionou se os motivos da falta de pavimentação urbana é devido ao pagamento de IPTU. “Oh, seu prefeito, o povo não tá pagando IPTU, não? Tenha dó. Os moradores esperam que a sua promessa seja cumprida”, encerrou.

