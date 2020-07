Preocupante: Mais de mil casos da Covid-19 são confirmados em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, Redação do Jornal Difusora

A cidade de Sena Madureira atingiu nesta quarta-feira (29) a marca de 1.005 casos confirmados da Covid-19. Dados extraídos do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde indicam que somente nas últimas 24 horas surgiram 36 novos casos da doença.

O avanço da pandemia é evidente em Sena Madureira e, mesmo assim, não há medidas mais rígidas como as que foram adotadas em outras cidades como, por exemplo, a aplicação de multas para quem anda sem máscaras faciais nas Ruas.

A internauta Antônia Silva comentou sobre a situação atual no vale do Iaco: “Na realidade aqui m Sena nunca teve quarentena a não ser as escolas que pararam porque os demais estabelecimentos estão funcionando a todo vapor. Gente na rua sem nenhuma preocupação. O povo dá mas importância pra bens materiais, caminhadas do que a própria vida e se morre não leva nada”.

Apesar do aumento vertiginoso no número de casos, o índice de letalidade não tem sido alarmante em Sena. Durante todo esse período, 9 óbitos foram confirmados.

No presente momento há 6 moradores internados no Hospital de campanha e 36 casos em análise.

Por outro lado, 605 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 conseguiram se recuperar.

HOSPITAL DE CAMPANHA GANHA 15 NOVOS LEITOS

O Hospital de campanha que funciona no Salão Paroquial da Igreja Católica recebeu do Governo do Estado 15 novos leitos para atender as vítimas da Covid-19.

“A direção da unidade agradece ao governador Gladson Cameli e ao secretário de saúde Alysson Bestene, que não tem medido esforços ao enfrentamento ao Covid-19 nesse momento de Pandemia. 15 leitos que possibilitam ajustes na elevação das pernas e dorso, bem como a posição de trendelemburg, proporcionando mais comodidade para os pacientes e os profissionais que os assistem. Os leitos são equipados com suporte para soro e barras laterais que dar segurança e conforto ao paciente no leito”, diz trecho de uma nota emitida pela equipe do Hospital João Câncio Fernandes.

Em Sena Madureira, a Unidade Básica de Saúde Carlos Afonso é a referência para atender os moradores com sintomas da doença.

Deixe seu comentário

comentários