Preocupante: 11 ocorrências de incêndios em vegetação foram registradas em Sena em um dia

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Apesar das inúmeras orientações que são repassadas diariamente, o número de ocorrências relacionadas a incêndios em vegetação vem aumentando vertiginosamente em Sena Madureira. Somente na data de ontem, o Corpo de Bombeiros e a Brigada de incêndio foram acionados em 11 ocorrências, distribuídas entre as zonas urbana e rural.

Os casos mais graves foram verificados no Segundo Distrito, Ana Vieira e Eugênio Areal (Invasão da Xiburema). Nas proximidades do Ifac, bairro Eugênio Areal, o fogaréu colocou em risco pelo menos quatro residências. Não fosse a pronta intervenção dos Bombeiros, algo de mais grave poderia ter ocorrido.

De acordo com o sargento C. Queiróz, foram ocorrências que demandaram esforço tanto dos Bombeiros quanto da Brigada de incêndio. “Esses incêndios demandaram bastante tempo para controlar. Alguns foram monitorados até ser possível a realização do combate. Durante todo o dia, a guarnição do Corpo de Bombeiros e Brigada de incêndio do Ibama atuaram em diferentes locais, pois os incêndios ocorreram quase que no mesmo horário. Os atendimentos foram realizados conforme ordem de prioridade de riscos e bens materiais”, comentou.

Para o secretário de meio ambiente, Astério Vieira, os moradores precisam se conscientizar e evitar esse tipo de prática. “Estamos em plena pandemia provocada pela Covid-19 e ainda tem gente com esse tipo de prática. Ressaltamos que, uma vez identificados, os infratores serão punidos conforme determina a lei”, destacou.

Em caso de constatação de incêndio, a população pode fazer denúncias através do telefone: (68) 9 9243 8011.

Deixe seu comentário

comentários