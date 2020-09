Prejuízo: Incêndio destrói residência no rio Purus

Por: Edinaldo Gomes

Uma residência localizada na altura da comunidade Sardinha, rio Purus, foi completamente destruída por um incêndio nesta semana, deixando a família somente com a roupa do corpo.

De acordo com informações, os proprietários da casa foram para o roçado e dois filhos menores de idade ficaram no local fritando banana. Em dado momento, uma fagulha atingiu a cobertura da residência feita de palha e o fogo se espalhou rapidamente. “Não deu pra salvar nada. Ainda bem que meus filhos não se feriram. Ficamos somente com a roupa do corpo”, relatou a senhora Maria Aparecida Bernardo da Silva, proprietária.

Nesse momento a família se encontra em Sena Madureira e está pedindo ajuda aos moradores. “Quem puder nos ajudar com roupas, colchão e outros objetos, agradecemos muito, pois somos de baixa renda e não temos condições de comprar”, comentou.

Os moradores que se propuserem a ajudar essa família deve ligar para o número: (68) 99934 7171.

