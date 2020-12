Prefeitura entrega tablets para agentes de saúde e moderniza armazenamento de dados

Por Lucas Costa – Ascom Agentes Comunitários de Saúde (ACS) lotados na cidade de Sena Madureira receberam nesse último final de semana dezenas de tablets para o preenchimento digital do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), nova ferramenta de armazenamento dos dados e informações dos usuários do SUS.

A entrega foi realizada pela secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação da atenção básica do município. Após capacitação, os agentes de saúde receberam o equipamento moderno já com o aplicativo instalado para o uso nas visitas domiciliares, sem precisar mais levar os prontuários em papel como antigamente.

“Todos os ACS da zona urbana e zona rural vão receber os aparelhos, nessa primeira remessa foram entregues os que atuam na zona urbana, já os da zona rural serão entregue nos próximos dias. É uma ferramenta moderna e fácil de ser usada”, explica a enfermeira Jaksâmea Celestino coordenadora da Atenção Básica.

Após a coleta de dados nas residências, os agentes de saúde retornam às unidades de saúde e passam todas as informações para o computador central da unidade que fica na recepção. As informações repassadas ao computador são enviadas diretamente para o Ministério da Saúde, sem precisar passar pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Antigamente nós trabalhávamos com CDS que quando tinha que alterar o nome ou qualquer outra informação na família, era preciso fazer novamente um novo prontuário. Com essa tecnologia, agora não será mais preciso, o ACS faz a alteração que for necessária nem precisar fazer um novo cadastro daquela família, de forma mais simples e ágil”, complementa a coordenadora.

A secretária municipal de saúde destacou que esse é mais um investimento da gestão pública municipal na área da saúde, onde visa a melhoria e qualidade de trabalho para os agentes de saúde. “Agradecemos ao prefeito Mazinho Serafim eo vice-prefeito Gilberto Lira (MDB) pelos investimentos na saúde municipal. Hoje os ACS estão sendo contemplados com mais esse instrumento a onde vai facilitar e melhorar o atendimento a comunidade, no qual terão suas informações repassadas ao Ministério da Saúde de forma mais rápida e eficaz, sem aquela demora que havia antigamente”, destaca a secretária.

Atuante há mais de 20 anos como agente comunitária de saúde, a ACS Joarina Farias disse que é um momento especial, em poder sair da era do papel e entrar na era da tecnologia. “É um avanço muito grande pra saúde e isso faz parte da evolução muito grande que vem acontecendo com a tecnologia, não somente para a nossa categoria mas para todas as unidades de saúde com a implantação do prontuário eletrônico”.

