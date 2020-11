Prefeitura entrega nova ponte estaqueada sobre o Igarapé Xiburema no Rama do 40

Por: Aldejane Pinto – Radar 104 Moradores do ramal do quilômetro 40 sentido Sena a Manoel Urbano estiveram reunidos neste sábado (21), na residência do senhor Neno do 40, para receber oficialmente do poder público municipal a primeira ponte estaqueada sobre o igarapé Xiburema.

A ponte mede cerca de 24 metros de comprimento, com 08 metros de altura e foi construída em 40 dias pela equipe da prefeitura de Sena Madureira atendendo solicitação da comunidade. O esforço contou com o apoio de alguns moradores.

Durante a entrega da obra, o responsável pelo serviço, Antônio Andrade – o Real agradeceu o empenho do poder público municipal. “Começamos da estaca zero e estamos entregando essa obra que era o sonho dos moradores”, disse.

O morador Neno do 40, relatou que viu animais morrerem na travessia do igarapé no período invernoso por falta de ponte. “Às vezes vou ali pra baixo e fico admirando essa ponte, agora teremos acesso de inverno a verão, porque a ponte ficou alta e não será coberta durante a cheia do igarapé como ocorria antes. Vi dois cavalos serem levados pela correnteza aqui”, relatou. Para comemorar o benefício, a comunidade ofereceu um almoço aos convidados.

Deixe seu comentário

comentários