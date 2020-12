Posses de prefeitos, e vereadores não  contara com a presença de público no Acre

Por conta da pandemia da Covid-19 e o cumprimento dos protocolos sanitários que impedem aglomeração, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 resolveu atender uma orientação do Ministério Público do Estado do Acre, que diante do aumento nos casos de transmissão nas últimas semanas orientou que as cerimônias de posse em todos os 22 municípios aconteçam sem a presença de público presencial.

Portanto, o comitê determina por meio de portaria publicada do Diário Oficial desta segunda-feira, 21, que os eventos oficiais de posse dos candidatos eleitos no pleito eleitoral de 2020 (prefeito, vice-prefeito, vereador) ocorrerão sem público presencial.

Ficam vedadas também, em espaços públicos e privados, festividades e quaisquer outros eventos comemorativos que acarretem aglomerações de pessoas decorrentes dos atos de posse.

