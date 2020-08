Policiais penais evitam a entrada de cinco aparelhos celulares no presídio de Sena

Redação Senaonline.net

Policiais penais lotados na Unidade prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, evitaram, neste fim de semana, a entrada de cinco aparelhos celulares destinados aos reeducandos.

De acordo com informações, os objetos comunicadores foram lançados por cima da muralha, porém, com o trabalho de fiscalização que é feito no local a apreensão ocorreu com êxito. Os infratores se evadiram do lugar minutos depois.

De acordo com o que estabelece a Lei de Execuções Penais (LEP), os detentos são impedidos de utilizar telefones dentro do presídio já que ordenam crimes.

Ocorrência dessa natureza é verificada com frequência no presídio de Sena e em praticamente todas as investidas os meliantes não alcaçam a meta desejada.

Deixe seu comentário

comentários