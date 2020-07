Polícia recebe denúncia anônima e apreende 76 quilos de droga em matagal

Fonte: G1/Acre

Uma denúncia anônima ajudou as polícias Militar e Federal a apreenderem 76 quilos enterrados em um matagal na cidade de Porto Walter, interior do Acre. A apreensão ocorreu na tarde de quarta-feira (29), por policiais da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam) do 6º Batalhão da PM-AC de Cruzeiro do Sul, cidade vizinha.

O tenente Daniel Santos da PM-AC explicou que apenas o entorpecente foi achado no local e ninguém foi preso. A droga aparentava ser maconha, mas foi levada para a Polícia Federal para análise e investigações.

“Recebemos informações que tinham traficantes no local e fomos até o local com a Polícia Federal, fizeram buscas e achamos o entorpecente. Buscamos apoio da Federal para ir ao local”, complementou.

O tenente acrescentou que essa foi a maior apreensão do Vale do Juruá feita no ano. Na terça (28), a PM-AC de Cruzeiro do Sul apreendeu 32 quilos de maconha no bairro Cruzeirinho. Um casal que estava com a droga guardada em casa foi preso por tráfico internacional de drogas.

