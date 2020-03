Polícia prende pai acusado de abusar sexualmente de suas duas filhas de 10 e 12 anos

Assessoria Polícia Civil

A Polícia Civil no município de Jordão prendeu na manhã desta terça-feira (10) um homem de 22 anos, morador da zona rural, acusado de abusar sexualmente de suas duas filhas de 10 e 12 anos de idade, respectivamente.

Logo após tomar conhecimento dos fatos a Polícia Civil instaurou inquérito policial com o objetivo de apurar a denúncia. Importante ressaltar que as vítimas foram submetidas à exame de corpo de delito que constatou que elas realmente já sofreram abuso sexual.

Assim, diante da gravidade dos fatos foi representado pela decretação da prisão preventiva do acusado perante o Judiciário, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade constantes no inquérito em desfavor dele.

De posse do mandado de prisão, agentes da polícia civil com o apoio da polícia militar se deslocaram até a residência do acusado e efetuaram a prisão do referido, o qual será transferido para a penitenciária Moacir Prado em Tarauacá. Se condenado o acusado pode pegar até 15 anos de prisão.

Deixe seu comentário

comentários