Polícia prende acusados de matar garoto em Manoel Urbano; Cabeça da vítima ainda não foi encontrada

Da Redação

Um trabalho conjunto desenvolvido por policiais Civis e Militares de Sena Madureira e Manoel Urbano resultou na captura de três indivíduos acusados na morte do garoto João Vitor, 16 anos. Com eles, os policiais encontraram uma farta quantidade de drogas, armas, munições e outros objetos ilícitos.

As prisões foram confirmadas pelo Tenente Fábio Diniz, do 8º BPM.

De acordo com informações, um dos presos atende pelo nome de Rodrigo. Além de ter confessado participação na morte de João Vitor, contra ele também havia um mandado de prisão por envolvimento do mesmo em um duplo homicídio ocorrido em Sena Madureira, tendo como vítimas Amanda Paiva, 14 anos e Tauã Oliveira, 16 anos. “Nós vínhamos há alguns dias no rastro desse acusado. Hoje ele foi preso e confessou participação nos dois casos”, comentou o Tenente.

Com relação ao crime ocorrido em Manoel Urbano, o corpo do garoto foi encontrado dentro de um igarapé. Na verdade, só encontraram os braços, as pernas e parte do tronco porque a cabeça da vítima ainda está desaparecida.

Os três presos serão trazidos para o presídio de Sena Madureira.

Deixe seu comentário

comentários