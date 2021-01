Polícia Militar,  recupera veículo roubado na cidade de Manoel Urbano

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta Sexta-feira (01/01/2021), realizou a recuperação de um veículo, que teria sido roubado na cidade de Manoel Urbano, exatamente a distância de 13 KM, na BR-364 sentido a cidade de Feijó.

Os militares levantaram a informação que um veículo com as características do que havia sido roubado em Manoel Urbano, estava abandonado no Bairro Bom Sucesso.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou ao local e localizou o veículo que havia sido roubado em Manoel Urbano

Frisar-se que, a recuperação deu-se em menos de 24 horas após o roubo, sendo isso fruto do compromisso dos militares do 8° BPM.

Após isso, o veículo foi entregue na delegacia para as providências cabíveis.

Polícia Militar, destemidos e audazes combatentes!

