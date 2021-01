Polícia Militar, recupera celular roubado no Bairro Jardim Primavera

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta quarta-feira (20/01/2021), recuperou um celular, que havia sido subtraído com emprego de arma de fogo e, por esse fato, configurou-se um roubo.

O fato se deu ao longo do Bairro Jardim Primavera, sendo isso no período da manhã.

Após isso, os militares foram acionados e começaram patrulhamento no intuito de encontrar o autor, bem o celular subtraído no Roubo.

Após algum tempo, os militares localizaram o celular, contudo o autor conseguiu se evadir.

O material foi entregue na delegacia para ser posteriormente restituído a vítima.

Deixe seu comentário

comentários