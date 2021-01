Polícia Militar, prende em flagrante dois infratores pelo crime de furto qualificado no Bairro Centro em Sena Madureira

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta segunda-feira de madrugada (25/01/2021), prende em flagrante dois infratores pelo crime de furto qualificado no Bairro Centro na cidade de Sena Madureira.

Na ocasião, os militares estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram um indivíduo, por volta das 04h00min em frente a uma loja.

Em sequência, no decorrer da abordagem os militares perceberam que o comércio havia sido arrombado e que o outro infrator estava ainda dentro do estabelecimento “arrumando” os objetos para subtração.

Por isso, foi dado voz de prisão aos dois infratores que deverão responder por furto qualificado, uma vez que houve concurso de pessoas e, ainda, com destruição ou rompimento de obstáculo o que agrava a conduta delitiva dos malfeitores.

Frisar-se que, todos os objetos foram recuperados graça a ação exitosa do 8° BPM.

