Polícia Militar, por meio do grupamento GIRO apreende entorpecente no Bairro do Bosque em Sena Madureira

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, através do grupamento GIRO, nesta Sexta-feira (15/01/2021), realizou à apreensão de entorpecente e dinheiro no Bairro Bosque em Sena Madureira.

A apreensão transcorreu, após os militares do grupamento GIRO em patrulhamento de rotina abordarem um nacional que estava de passageiro em um moto táxi.

Após o procedimento de busca pessoal foi encontrado entorpecente do tipo maconha e cocaína em posse do suspeito.

Após isso, o envolvido foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis juntamente com o material apreendido.

