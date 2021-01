Polícia Militar, em operação conjunta apreendem três armas de fogo na cidade de Manoel Urbano

PMAC/8°BPM – Guardião do Purus A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, através do 1° Pelotão de destacamento de Manoel Urbano, na madruga desta terça-feira (04/01/2021), em operação conjunta mais a Polícia Civil realizaram a apreensão de três armas de fogo na cidade de Manoel Urbano, exatamente na baixada da galinha, Bairro COHAB.

Por esse fato, dois indivíduos foram detidos em flagrante delito, sendo um menor de idade e o indivíduo que estava em monitoramento eletrônico, sendo ambos com suspeição de pertencer a ORCRIM.

Com essa apreensão, somam-se 07 armas de fogos apreendidas pelo 8° BPM isso nos 05 primeiros dias de 2021.

Deixe seu comentário

comentários