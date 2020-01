Polícia Militar e PC de Sena Madureira elucida o caso Amanda e Thauã e prende e apreende todos os envolvidos.

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II juntamente com a Polícia Civil, comandada pelo Delegado Frank conseguiram elucidar a autoria delitiva dos autores e participem do caso Amanda e Thauã.

O trabalho conjunto das inteligências da PM e PC combinado com o esforço pessoal da tropa do 8° BPM e dos Policiais Civis foram a fórmula do sucesso para desvendar esse complexo crime.

Ademais, os profissionais de segurança passaram mais de 06 dias atrás dos corpos e iam mesmo de folga e férias. A dedicação dos operadores de segurança pública tanto da Polícia Civil e da Polícia Militar foi algo salutar.

No geral, 06 autores foram presos e encontram-se no presídio Evaristo de Moraes e ainda 03 menores infratoras que estão custodiadas em Rio Branco.

Vale frisar, que no cumprimento das prisões muitos autores foram presos com arma de fogo, droga e elementos que vinculam a organização criminosa.

Agora cabe a justiça julgar os suspeitos e as menores infratoras para que o poder punitivo do Estado possa vigorar com todo o rigor.

Assessoria do 8° BPM

