A Polícia Militar e Civil em ação conjunta conseguiram prender a nacional Kethelyn Oliveira de Almeida de 19 anos, que cortou a tornozeleira eletrônica em datas pretéritas.

Ela foi condenado pelo crime de tortura criminosa no caso do espancamento das jovens no Bairro da Vitória.

Segundo a própria foi condenado a 15 anos e alguns meses de prisão, mas por ter filho pequeno ficou na tornozeleira eletrônica.

Assessoria do 8° BPM

Deixe seu comentário

comentários